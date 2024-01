iPhone sobrevive a caída desde un avión

Desde hace bastante tiempo, los fabricantes de distintos electrónicos portátiles están buscando que sus materiales sean los más resistentes posibles, incluso un Game Boy resistió a la guerra del golfo hace algunos ayeres, teniéndolo como un artículo estilo museo para la posteridad. Y dentro del campo de los celulares, se ha dado a dado a conocer algo bastante singular, pues parece que ahora los teléfonos de Apple van a entrar a la lista de dispositivos que pueden durar vivos por bastante tiempo.

Según lo reportado por algunos medios de la comunicación, un iPhone se cayó de cierto vuelo de ASA 1282 de Alaska Airlines que volaba desde Portland, Oregón a Ontario, California, sobreviviendo a una caída de 16,000 pies, esto después de que se tuviera la apertura accidental de una de las ventanas. Esto hizo que varios objetos abordo salieran volando del avión modelo Boeing 737-9 MAX, esto se debe claramente a la gran presión de altura a la cual se están cruzando los aires.

Por parte del usuario conocido como Sean Bates en X, fue que se dio a conocer el correcto funcionamiento del teléfono.

Aquí el post:

Found an iPhone on the side of the road… Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!

When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd

— Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024