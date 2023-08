Llega un clásico de Game Boy Color a Nintendo Switch

Durante su tiempo en el mercado, la Game Boy presentó una gran biblioteca de juegos, muchos de los cuales siguen sin estar disponibles en plataformas modernas. Afortunadamente, WayForward ha vuelto a intervenir para remediar eso, con un lanzamiento para Nintendo Switch de Xtreme Sports. Originalmente lanzado para Game Boy Color en 2000, Xtreme Sports es un juego de acción y deportes con elementos de RPG en el que los jugadores compiten en cinco deportes diferentes. El título ya está disponible en la tienda en línea (eShop) por un precio de $9.99 dólares. WayForward se refiere al lanzamiento como una “adaptación perfecta en píxeles” del original, aunque los fanáticos pueden esperar algunas mejoras con respecto a la versión de Game Boy Color.

Un avance del juego Xtreme Sports para Nintendo Switch se puede ver a continuación. Los lectores interesados en comprar el juego en la tienda en línea pueden hacerlo aquí. Xtreme Sports fue diseñado por Matt Bozon, director de la serie Shantae. Xtreme Sports se lanzó dos años antes que el Shantae original. Aunque los dos juegos no están oficialmente conectados, Shantae terminó utilizando el mismo motor que Xtreme Sports, algo que se puede notar fácilmente solo viendo el avance.

Aunque Bozon había estado intentando lanzar Shantae durante varios años antes de Xtreme Sports, ¡es probable que el juego no hubiera ocurrido sin él! WayForward lanzó el Shantae original en Nintendo Switch en 2021, ¡así que los fanáticos pueden tener ambos clásicos de Game Boy Color en la misma plataforma nuevamente!

A principios de este año, Nintendo agregó una aplicación de Game Boy a Nintendo Switch Online, donde los suscriptores pueden acceder a juegos retro como Super Mario Land 2: The Six Golden Coins, Alone in the Dark y Kirby Tilt ‘n’ Tumble. Más recientemente, la compañía ha añadido The Legend of Zelda: Oracle of Ages y Oracle of Seasons, así como el juego de cartas coleccionables Pokémon. Algunos suscriptores podrían haber preferido que Xtreme Sports se lanzara de manera similar, pero la disponibilidad del juego en la eShop facilita que los usuarios de Switch puedan jugarlo sin tener que pagar por un servicio de suscripción.

Vía: Comicbook

Nota del editor: No tuve Game Boy hasta el Advance por lo que me perdí de esto. Pero si WayForward está involucrado en el regreso de este título a la modernidad, seguro que es un juego al que vale la pena echarle un vistazo.