Nintendo anuncia el Virtual Boy Pro para el Switch

Nintendo aún no se da por vencido con el Switch. Aunque se espera que la siguiente consola de la Gran N esté disponible en algún punto del próximo año, el día de hoy se ha revelado un nuevo aditamento para este exitoso hardware, el cual nos recuerda a uno de los mayores fracasos en su historia, el Virtual Boy.

Por medio de un comunicado oficial, Nintendo ha revelado el Virtual Boy Pro, un visor de realidad aumentada, similar al Apple Vision Pro, el cual permite al Switch convertirse en una pieza de hardware sumamente avanzada para los componentes de casi 10 años que encontramos en su interior. Esto fue lo que comentó Shigeru Miyamoto, el responsable de este nuevo producto, al respecto:

“Cuando pensamos en nuestra historia de hardware portátil, así como de exitosas y queridas consolas aquí en Nintendo, específicamente no pensamos en el Virtual Boy en absoluto, principalmente porque no fue querido ni exitoso. En realidad, tampoco era una consola ni una portátil. ¿Qué fue siquiera? Honestamente, eso fue muy extraño de nuestra parte. Todavía no puedo creer que lo hayamos logrado, si es que se puede llamar a un producto que fue descontinuado casi inmediatamente como ‘logrado eso’. De todos modos, a mí personalmente me encantó y he estado en Nintendo durante mucho tiempo, así que cuando quise traerlo de vuelta tenían que escucharme. No es que puedan despedirme y nunca renunciaré. Yo inventé Donkey Kong. Es como King Kong, pero mucho más pequeño y lleva corbata, como si fuera a una entrevista de trabajo. Él cambió el mundo. Yo también inventé a Mario”.

Como pudieron ver en el tráiler, el Virtual Boy Pro es en realidad un dock con un cable y una cámara frontal. Aquí se introduce el Switch, similar al LABO, y los jugadores podrán disfrutar de múltiples títulos, como Mario Kart: Open Road, el cual nos permite disfrutar de estas carreras en la vida real, con todo y choques.

Aunque por el momento no hay información concreta sobre su fecha de lanzamiento y precio, sabemos que este es un chiste por parte de IGN debido a que hoy es April Fools, por lo que no, el Virtual Boy Pro no existe, y probablemente nunca lo haga. En temas relacionados, Shigeru Miyamoto aparece en Venga la Alegría. De igual forma, Elon Musk ha comprado Rockstar Games.

Nota del Editor:

Es un chiste, y uno muy básico, pero es algo que nos muestra qué hubiera pasado si el Virtual Boy hubiera sido un éxito en su momento. Quizás el desarrollo de hardware portátil hubiera sido muy diferente. Afortunadamente, no vivimos en esa realidad, y lo único por lo que tenemos que preocuparnos, es cuándo estará disponible el Switch 2.

Vía: IGN