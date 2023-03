Creador de The Last of Us da polémico comentario de juegos lineales

Desde hace algunos años las personas con afición a los videojuegos han estado en la lucha constante de juegos lineales contra experiencias más abiertas, pues hay personas que solo quieren disfrutar sin distraerse mucho y otros que gozan ampliamente de hacer tareas secundarias. Eso mismo ha llevado a preguntar si el trabajo de los títulos compactos es más fácil.

Mediante un nuevo Tweet, el co-creador de la franquicia The Last of Us, Bruce Straley, menciona que es mucho más sencillo hacer videojuegos que tengan una temática lineal en diferencia.

linear games are just easier to make. there. I said it. — Bruce Straley (@bruce_straley) March 2, 2023

Los juegos lineales son más fáciles de hacer. Lo dije.

Ante esto hay gente que ha estado a favor y en contra de su comentario, puesto que este tipo de experiencias también tienen su cierto grado de complejidad, con mecánicas que enganchen suficientemente al jugador para que no suelte el control. Así como una historia interesante, justo como en las que trabajó durante su tiempo en Naughty Dog.

vía: Resetera

Nota del editor: Es posible que tenga algo de razón, después de todo crear elementos en un mundo abierto y que se sienta vivo puede ser más complicado, en los juegos lineales no hay que matarse tanto, dado que se centran en la narrativa. Aunque proyectos como el propio The Last of Us sí tuvieron su gran dificultad de creación.