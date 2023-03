Buenas noticias para quienes esperan la temporada 2 de The Last of Us

Actualmente a The Last of Us le está yendo muy bien en cuanto a su serie live action de HBO, con vistas que se superan semana con semana, y ahora el fin de la primera temporada está bastante cerca. Si bien ya se confirmó la segunda oleada de episodios, algunos están ansiosos por saber si las grabaciones comenzarán pronto o habrá descanso.

Recientemente, el actor que interpreta a Joel, Pedro Pascal, ha sido entrevistado por los medios, los cuales a la vez le han preguntado algo en concreto, eso es justamente si pronto se empezará a tener el rodaje de más capítulos. Y si bien lo que ha dicho ha sido un tanto a la interpretación, parece que todo pinta positivo para que se graben las escenas pronto.

Esto mencionó:

¿En el año 2023? ¿En qué estación estamos ahora? ¿Estamos entrando en la primavera? Sí, hay una posibilidad. Sí.

Todo esto significa, que los próximos episodios podrían tardar menos de lo que se piensa, pues si se graban este mismo 2023 se editarían poco después y así tenerlos listos para llegar a HBO en algún momento de 2024. Sin embargo, hay que esperar a una declaración más concreta de los productores.

Vía: Collider

Nota del editor: No sé si sería algo apresurado sacar temporadas anuales, pero a mí me agradecería a cierto nivel no voy a mentir. Mientras tanto, terminemos de ver la temporada 1 antes de pensar en lo siguiente.