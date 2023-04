Confirman spin-off y secuela de Horizon Forbidden West

El universo de Horizon continuará expandiéndose con múltiples juegos por venir. Guerrilla Games confirmó que la “próxima aventura” de Aloy ya está en desarrollo, mientras que también continúa el trabajo en un spin-off multijugador.

La vida, y los gigantescos robots dinosaurio en particular, encuentran un camino. La confirmación sutil fue insinuada como parte de una reorganización interna en PlayStation que verá a la ex co-jefa del estudio de Guerrilla, Angie Smets, promovida como Jefa de Estrategia de Desarrollo en PlayStation Studios.

Fundadora del estudio hace más de dos décadas, Smets será reemplazada por Hella Schmidt, anteriormente directora gerente en la firma consultora Accenture. “Tenemos plena confianza en nuestro nuevo liderazgo mientras dirigen a Guerrilla hacia un brillante futuro, expandiendo el mundo de Horizon con la próxima aventura de Aloy y nuestro emocionante proyecto en línea”, escribió el estudio en su anuncio.

A diferencia del reinicio de God of War de 2018, que Sony Santa Monica decidió convertir en una serie de dos juegos en lugar de una trilogía, el Horizon Forbidden West del año pasado terminó en un cliffhanger. Todo apuntaba a un enfrentamiento final en un tercer juego, aunque no estaba claro si era o no la siguiente prioridad del estudio. Guerrilla ha demostrado ahora que una secuela podría llegar más temprano que tarde, ya que sigue invirtiendo en el universo de Horizon.

El DLC Forbidden West: Burning Shores, llegó el 19 de abril, y un spin-off de PS VR2 Call of the Mountain se lanzó en febrero. También se filtró recientemente metraje de una versión temprana del próximo juego en línea multijugador de Horizon.

Sony aún no ha compartido cifras de ventas de Forbidden West, a diferencia de God of War Ragnarök, que vendió más de 11 millones de copias en solo sus primeros meses. Pero el fabricante de PS5 aparentemente sigue estando completamente comprometido con la franquicia, habiendo promovido ahora no solo a uno sino a dos de los directores de Guerrilla a sus rangos superiores.

Previamente, hizo que Herman Hulst se convirtiera en el jefe de PlayStation Studios en 2019, dos años después del debut del primer juego de Horizon. Dada la racha de adquisiciones en curso de Sony, que compró Firewalk Studios la semana pasada, y su nueva iniciativa de juegos de servicio en vivo, hay más estudios y proyectos que nunca para que administre. El próximo juego de Aloy será uno de ellos, aunque quién sabe cuándo llegará finalmente.

