Confirman por qué habrá solo dos películas de Avengers en la saga del Multiverso

Durante la Comic-Con 2022 se dieron anuncios bastante interesantes, entre ellos la confirmación de fechas para películas como Los Cuatro Fantásticos y Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Sin embargo, algunos se quedaron con una en concreto, y eso es el por qué tan solo habrá dos películas de Avengers durante toda la saga del Multiverso.

El arco pasado bautizado como la saga del Infinito incluyó cuatro películas de los superhéroes más poderosos de la tierra: Avengers (2012), Avengers: La era de Ultrón (2014), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019). Teniendo así una antesala a todo lo que estamos descubriendo con el contenido de la fase cuatro.

Ahora, solo vamos a tener dos cintas para terminar la fase 6, Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars, siendo dos puntos cúspide que van a ligar a sus personajes. La justificación ante esto por parte del productor Kevin Feige, fue la de contar con más proyectos y tan poco tiempo para concretarlos, por lo que ahora deben introducir más contexto.

Esto es lo que le mencionó al medio MTV News:

La verdad es que, cuando estábamos haciendo la Fase 1, la Fase 2 y la Fase 3, había menos proyectos durante más años. Eran proyectos más pequeños e historias de personajes individuales, y en ese momento se sintió apropiado, que después de cada dos o tres años que tomó para una fase, haríamos una película de Avengers. A medida que se unían las fases 4, 5 y 6, hay más proyectos en menos años, debido a todas las cosas increíbles que ahora podemos hacer en Disney+ y obtener personajes de Fox, Fantastic Four y Deadpool. Muchas de nuestras películas ahora: Multiverse of Madness, lo que estás a punto de ver en Ant-Man and the Wasp Quantumania. Las películas de Avengers realmente deberían ser la culminación de una saga, que es para lo que realmente queríamos sentar las bases hoy: Actualmente estamos en medio de la Saga del Multiverso, que culminará en dos películas de Avengers.