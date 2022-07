Reporte indicaría la ventana de lanzamiento para las nuevas PS5 y Xbox Series

Desde que una consola se pone a la venta en el mercado, es usual que a los dos o tres años de lanzamiento se saque una versión más avanzada con características diferentes a la versión vainilla. Razón por la cual esto va a pasar con PlayStation 5 y Xbox Series X/S, y ahora una compañía asegura que pasará más pronto de lo que estamos pensando.

La empresa de electrónica TCL asistió a una conferencia en Polonia y en una presentación dijo que espera que lleguen una “PS5 Pro” y una “nueva Xbox Series X|S” en algún momento entre 2023 y 2024. Mediante una diapositiva, se enumeran las consolas.

TLC afirma que los dispositivos proporcionarán una resolución de 60-120 FPS a 4K, además de tener la capacidad de mostrar 8K. Aparentemente, también utilizarán la tecnología AMD Radeon RX 7700 XT, por lo cual serán mucho más potentes.

In a new conference, TCL Technology have said that a new Xbox Series S/X and PS5 Pro are coming in 2023/2024.

Via https://t.co/FI7Jgq0egY pic.twitter.com/7v2sNVNVm4

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 25, 2022