A Ryan Gosling le gustaría ser Ghost Rider en el UCM y el director de Marvel responde

Desde que Universo Cinematográfico de Marvel se volvió popular, muchas de las estrellas más grandes de Hollywood han participado en diferentes películas, ya sea como un villano como un héroe de la pantalla grande. Sin embargo, no muchos han tenido la oportunidad de ser un protagónico y se informa que Ryan Gosling podría ser el primero en hacer esto realidad.

Josh Horowitz del medio MTV News tuiteó a principios de junio que Gosling negó los rumores de que interpretaría a Nova en el MCU, pero mencionó que le gustaría interpretar a Ghost Rider. Cuando se le preguntó al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, al respecto en la Comic-Con de San Diego, no mencionó específicamente al personaje, pero dijo que le encantaría elegir al actor de alguna manera.

Esto es lo que comentó:

Will @RyanGosling be #GhostRider and what does the future hold for #HarryStyles in the #MCU? #KevinFeige give @joshhorowitz the scoop at #SDCC2022. pic.twitter.com/KEVBWEJr5d

— MTV NEWS (@MTVNEWS) July 24, 2022