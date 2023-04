Confirmado Rick & Morty: The Anime para Max

Rick and Morty: The Anime introducirá un nuevo enfoque con sabor a anime en la franquicia animada de Rick y Morty, y ahora los fanáticos han recibido una actualización sobre cuándo esperar el nuevo spin-off de anime con la ventana de lanzamiento anunciada.

La temporada 7 de Rick y Morty está en proceso con Adult Swim mientras la serie animada sufrirá algunos cambios importantes antes de que se estrenen los nuevos episodios, pero este año ya está programado para traer de regreso a Rick y Morty con un nuevo anime que se ramifica de todos esos geniales cortometrajes de anime con los que la franquicia ha estado experimentando.

Inicialmente, se anunció que Rick and Morty: The Anime estaba en proceso la primavera pasada, pero ha habido muy pocas actualizaciones sobre su progreso en el último año. Con Warner Bros. Discovery anunciando sus planes para el futuro de su nuevo servicio de transmisión Max, también confirmaron que Rick and Morty: The Anime está programado para su lanzamiento en 2023. Desafortunadamente, todavía no hay una fecha de lanzamiento concreta, pero Rick and Morty: The Anime se lanzará en Max y Adult Swim más adelante este año.

Rick and Morty: The Anime será producido por Telecom Animation Film, el mismo estudio detrás de los cortometrajes de anime de Rick y Morty que Adult Swim ha estado lanzando en los últimos años, como “Rick and Morty vs. Genocider” y “Rick Meets God (Summer Meets Evil)“. El director Takeshi Sano, quien dirigió esos cortometrajes, dirigirá la nueva serie de anime de Rick y Morty, y se ha anunciado que constará de diez episodios en total para su orden inicial.

Rick and Morty: The Anime también existirá fuera del canon principal de la serie animada de Rick y Morty y contará con audio en japonés con subtítulos en inglés. También se colocará dentro del universo más amplio de Rick y Morty. Si quisieras ver los cortometrajes de anime de Rick y Morty lanzados hasta ahora, ahora puedes encontrarlos transmitiendo en el canal oficial de YouTube de Adult Swim. Se desglosan de la siguiente manera:

Samurai & Shogun

Rick and Morty vs. Genocider

Rick + Morty in the Eternal Nightmare Machine

Summer Meets God (Rick Meets Evil)

The Great Yokai Battle of Akihabara

Samurai & Shogun Part 2

Vía: Comicbook