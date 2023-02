A mediados de este año por fin estará disponible Final Fantasy XVI. Sin embargo, solo los dueños de un PlayStation 5 tendrán la oportunidad de disfrutar de esta entrega. Te preguntarás, ¿qué sucederá con los usuarios de PC? Bueno, Naoki Yoshida, productor de esta entrega, tiene un mensaje para todos aquellos con esta duda: compren un PS5.

Recientemente, se dio a conocer un video publicado en el sitio de Nico Video, en donde Yoshida habla sobre la posible llegada de Final Fantasy XVI a PC, y su exclusividad en el PS5. Este mensaje fue traducido por el insider conocido como Genki, y la información ha sido verificada por IGN. Esto fue lo que se comentó el productor al respecto:

Yoshi-P on rumors of a Final Fantasy XVI PC version!

"Nobody said a word about a PC version releasing. Why is it like a PC version is releasing 6 months later? Don't worry about that, buy a PS5! (laughs) Sorry, I went overboard. We did our best so please look forward to it" lol pic.twitter.com/o5i1JsNnbc

