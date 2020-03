Comparan los tiempos de carga entre Xbox One y Series X

Indudablemente, las consolas de siguiente generación van a ser unas máquinas muy poderosas, pero ¿realmente qué tan poderosas? Aunque Microsoft reveló las especificaciones técnicas del Xbox Series X esta mañana, lo que a la gran mayoría de nosotros nos interesa es ver estos componentes en acción, y la tecnológica americana lo entiende.

Por medio de un video, Microsoft ha comparado los tiempos de carga entre un Xbox One y un Series X con el videojuego State of Decay 2, que, al momento de hacer esta demostración, no estaba correctamente optimizado para la nueva consola. Aún así, es un tiempo de carga bastante impresionante. Velo por ti mismo aquí abajo.

Como ya dije, State of Decay 2 no está optimizado correctamente para correr en un Series X, por lo que un juego que sí lo esté podría tener resultados mucho más veloces. Si quieres conocer las especificaciones técnicas de la nueva consola de Microsoft, entonces sigue este enlace. Por otra parte, checa lo rápido que será intercalar entre aplicaciones con el Series X.

Fuente: Microsoft