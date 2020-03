Xbox Series X: el control contará con botón de compartir, inclusividad y más

El nuevo Xbox no sólo será una de las consolas más impresionantes hasta el momento gracias al rendimiento del hardware, sino que contará con un sobresaliente control. A pesar de no ser tan diferente del mando actual del Xbox One, posee los cambios necesarios para llevar a los jugadores a disfrutar de sus juegos de una manera como nunca antes.

El pad direccional ha cambiado, y ahora hay un botón para compartir. También hay características como nuevas texturas y parachoques redondeados, pequeños cambios que podrían marcar una gran diferencia en la comodidad del controlador para muchas personas. De igual forma, Ryan Whitaker, diseñador sénior de Xbox, ha dejado en claro que este control está diseñado con todo el tipo de manos en mente, sin importar su tamaño, todos podrán disfrutar de la sensación de este nuevo mando.

“Sí, desde un principio, ser más incluyentes fue parte del proceso de diseño. Eso aplica para todo lo que hacemos en Xbox. Ya sea que rediseñemos nuestro control estándar o que inventemos uno completamente nuevo, como el Control adaptativo, nos preguntamos a nosotros mismos y a los jugadores: ‘¿Cómo podemos hacer que los videojuegos brinden una mejor experiencia para todos?’. Al escuchar a los jugadores y observar la manera en la que juegan las personas de todos los orígenes y capacidades, seguimos aprendiendo más y encontrando áreas donde podemos mejorar”.

Esa preocupación condujo a los triggers de hombros redondeados, con un espacio ligeramente modificado y reducido alrededor. Estos pequeños cambios deberían traducirse en una mayor comodidad para aquellos con manos pequeñas sin quitarle la comodidad a las manos grandes.

Este nuevo control incluirá un botón de compartir, un estándar en todo tipo de mandos actuales. Esto fue lo que Whitaker dijo al respecto:

“Los videojuegos representan una forma importante en la que las personas se relacionan entre sí. A menudo es la manera en la que los amigos se divierten y están en contacto. Capturar y compartir momentos épicos o memes son parte de la experiencia y debería ser tan rápido y fluido como sea posible. Agregar un botón de Compartir es la mejor manera de capturar y compartir momentos instantáneamente. Es fácil simplemente hacer una captura de pantalla o grabar un video sin necesidad de recurrir a menús en pantalla. Después, los jugadores podrán incluir y compartir contenido fácilmente en sus redes sociales favoritas o directamente con sus amigos”.

El nuevo control de Xbox Series X funcionará en todos los lugares donde funcionan los controladores actuales de Xbox. Los nuevos mandos admiten múltiples dispositivos e incluyen conexiones Bluetooth Low Energy, por lo que debería ser más fácil intercambiarlos entre diferentes plataformas.

Quizás la diferencia más sutil de todas ellas es un conjunto de mejoras llamado Entrada de latencia dinámica (DLI). La información se envía con mayor frecuencia desde los controladores, haciendo coincidir las entradas con lo que está sucediendo en la pantalla, lo que resulta en milisegundos de tiempo de respuesta del controlador.

Para conocer más sobre las especificaciones del nuevo Xbox, puedes conocer la información aquí. De igual forma, aquí puedes conocer más sobre la habilidad del quick resume.

Vía: Xbox