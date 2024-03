¿Cómo se detecta la Dragonsplague de Dragon’s Dogma 2?

Desde hace algunos días, todos los jugadores del mundo han podido disfrutar de Dragon’s Dogma 2, un nuevo RPG por parte de Capcom en el que la exploración lo es todo, y eso se debe a sus estrictas mecánicas de viajar por todo el mapa sin la necesidad de tener que utilizar los puntos de traslado que son bastante limitados. Y esa no es el único detalle del que se deben de cuidar, pues los usuarios se han encontrado con la Dragonsplague, enfermedad que afecta directamente a los compañeros de aventuras.

Desde hace tiempo, Capcom reveló la existencia de esta, es una enfermedad contagiosa que sólo infecta a los peones, advirtiendo que si esta avanza con los personajes no hay algún tipo de marcha atrás, por lo que los usuarios deben saber identificarla a tiempo. Se transmite mediante el reclutamiento de peones, sin saber el usuario puede contratar infectados se y una vez que uno de ellos esté en el, tendrá la posibilidad de propagar el virus a los demás, lo que acabará con la muerte de algunos.

Algo que hace difícil la tarea de salvarse de la enfermedad, es que no puedes saber si un peón está infectado antes de unirlo al grupo, pero cuando por fin hagas la selección, aparecerá un tutorial de Dragonsplague en la pantalla y ese es el indicativo de que en efecto, está enfermo. Eso significa, que al segundo el usuario debe despedir al personaje para evitar que las cosas suban de nivel, pero el problema viene después, dado que no será el último avatar que intente hacerse de un lugar para infectar en una nueva ocasión.

Eso sí, hay algunas otras soluciones que pueden ayudar a detectar la enfermedad, y eso es fijarse de vez en cuando en los compañeros, haciendo un acercamiento a los ojos, y si estos son de un color rojo bastante llamativo, es un indicativo de que debes alejarte de ellos lo antes posible. De igual forma, cuando deja de haber movimiento de desplazamiento, es posible ver si se toman la cabeza como si sufrieran de algún dolor, eso también es una posible pista de que algo no anda bien.

Recuerda que Dragon’s Dogma 2 está disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Kotaku

Nota del editor: En todo mi tiempo de juego afortunadamente no me ha pasado nada grave con esta enfermedad, por lo que espero en un futuro no encontrarme con ella y que así pueda disfrutar el juego sin preocuparme. Sin embargo, puede ser que llegue en menos de lo que me imagino.