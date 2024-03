Después de casi 12 años, Dragon’s Dogma 2 ya está disponible en consolas y PC. Si bien el juego tuvo una gran recepción por parte de la crítica, llamándolo uno de los mejores títulos de 2024, los fans no han reaccionado positivamente al trabajo más reciente de Capcom, y todo se debe a las microtransacciones. De esta forma, la secuela actualmente sufre de review bombing en Steam.

Desde el día de ayer, los jugadores de PC han tenido la oportunidad de disfrutar de Dragon’s Dogma 2. Si bien muchos están contentos con el RPG de Acción que nos presenta Capcom, otros más han expresado su disgusto con las microtransacciones que incluye el juego, el cual tiene un precio de $70 dólares. Lo peor de todo, es que aquí encontramos una serie de ítems que, si bien se pueden conseguir a lo largo de la aventura, son muy raros.

Entre los objetos que podemos comprar con dinero real encontramos cristales de Rift se utilizan para contratar los peones de otros jugadores, tomos de arte de la metamorfosis necesarios para cambiar la apariencia de tu personaje, Wakestone para revivir, Portcrystal para hacer fast travel, llaves de un solo uso para escapar de las celdas de la prisión, inciensos para editar la inclinación de un peón, señuelos para monstruos, e incluso equipo de campamento especial que pesa menos que el normal.

Todo esto lo podemos conseguir entre uno y cinco dólares, o entre $20 y $100 pesos, en Steam. Al respecto, los fans han reaccionado negativamente. Actualmente, solo el 40% de las reseñas son positivas, dando un resultado mixto en la sección de reseñas. Esto es lo que ha comentado el público al respecto:

“Luego, después de precomprar la Edición Deluxe, fui a instalarla hoy y vi una página completa dedicada a sus microtransacciones en la tienda. ¿Cómo tienes el descaro de poner cualquier tipo de microtransacciones en un juego PARA UN JUGADOR que ya tiene el precio completo?” “Gran juego mantenido por microtransacciones asquerosas”. “Hola Capcom. Puedes comprar un ‘DLC de buena reseña’ por $1.99”.

Si bien las microtransacciones es un elemento que ya estaba presente durante el periodo de reseñas, esta no fue una información compartida a gran escala. Sin embargo, muchos han defendido el juego señalando que, al final del día, estos ítems no son necesarios para terminar la aventura, y simplemente son una ayuda opcional. Te recordamos que Dragon’s Dogma 2 ya está disponible en PS5, Xbox Series X|S y PC. En temas relacionados, puedes ver más gameplay de este título aquí.

Nota del Editor:

Capcom ha tenido una complicada historia con el DLC, y si bien es cierto que todo este contenido es completamente opcional y no ofrece algo que no encontremos en el juego base, sigue siendo una práctica que no es del agrado de los jugadores, puesto que no fue algo que se había revelado con anterioridad.

Vía: Steam