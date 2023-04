¿Cómo encajará Jedi Survivor en el canon de Star Wars?

La cantidad de productos nuevos que se han hecho sobre Star Wars en los últimos cinco o seis años desde la sonada compra de Disney, tienen en verdaderos aprietos a los escritores de la marca, pues se decidió que cada historia que se contara independientemente del medio en el que se hiciera, debía formar parte del canon de esta enorme saga. Insertar cualquier nueva serie, película o claro, videojuego, es todo un reto para que el universo de Darth Vader y compañía no pierdan consistencia. Especialmente, el periodo entre Episodio III y IV, se ha complicado enormemente. Star Wars Jedi: Survivor está justamente en ese punto y hacer funcionar su narrativa al lado de otras obras que ocurren muy cerca, no será nada sencillo.

Durante el evento previo que EA y Respawn Entertainment celebraron hace unos días en el corazón de Hollywood, California, tuvimos la gran oportunidad de charlar Jeff Magers y Blair Brown, director de diseño y productor de Star Wars Jedi: Survivor, a quienes por supuesto, no pudimos evitar preguntarles cómo le habían hecho para que esta nueva historia de Cal Kestis y BD-1 encajara correctamente dentro de todo el lore de la franquicia. Además, se nos contó un poco de cómo es la relación con LucasFilm y Disney, y de la forma en la que funciona todo el proceso creativo relacionado a nuevas ideas.

“Todo se trata de trabajar de forma cercana con LucasFilm. Tenemos una gran relación con ellos que hemos venido construyendo por casi una década. Creo que al menos tenemos una junta con alguno de sus equipos al día. El objetivo es que todo se sienta ‘Star Wars’. Nosotros presentamos una idea para ver si a ellos les funciona. La verdad es que no es tan complicado como algunos piensan. Digo, es su trabajo hacer que todo encaje. A nosotros nos preocupa Cal.”, apuntó el productor.

“La historia de Cal es nuestra historia. No necesariamente tiene que conectar con todo. Tenemos cosas totalmente originales como Koboh, el planeta que ya pudiste ver. Siempre intentamos que LucasFilm esté involucrado desde las primeras etapas de la historia, porque ellos saben de cosas que nosotros no. Es decir, para que no hagamos algo que ya otros están haciendo. A pesar de eso, es raro que digan que no a algo. Son como una brújula para nosotros más que nada”, señaló el director de diseño.