Star Wars Jedi: Survivor; juego de nueva generación

Los cambios de generación cada vez son más graduales. Actualmente se encuentra corriendo el años tres del PS5 y del Xbox Series X|S, sin embargo, es normal que sigamos viendo juegos de producción importante, que se lanzan en PS4 y Xbox One. La decisión de qué camino tomar para cualquier casa desarrolladora no es nada simple. ¿Meterse en complicaciones técnicas y hacer sacrificios tecnológicos importantes con tal de no perderse a los millones de usuarios de pasada generación, o enfocar sus esfuerzos por completo en el nuevo hardware para entregar una mejor experiencia? EA ha tomado la segunda opción con sus más recientes desarrollos, y Star Wars Jedi: Survivor no será la excepción, siendo un juego totalmente pensado para las posibilidades que tenemos actualmente en temas de procesamiento de datos.

Hace unos días formamos parte de un evento especial en el que por varias horas, pudimos jugar Star Wars Jedi: Survivor de manera anticipada, además de que se nos permitió tener una entrevista con Jeff Magers y Blair Brown, director de diseño y productor de Respawn Entertainment, a quienes les preguntamos directamente si la decisión de tener su nuevo juego solo para consolas de actual generación había sido tomada desde que el proyecto arrancó o si es que en algún punto se consideró también salir en las viejas plataformas.

“Desde que vimos el nuevo hardware pensamos en un montón de oportunidades. Velocidad de carga, Ray Tracing, mejor rendimiento. Todo nos ha permitido construir más grandes y más bellos mundos.”, nos contó Brown. “Quisimos expandir la exploración. El nuevo hardware nos ayudó mucho con eso. No, no tenemos nada que anunciar relacionado a la pasada generación. Nunca se tuvo en mente en realidad trabajar una versión para las pasadas consolas. Todo el proyecto se concibió desde un inicio con lo que el PS5, los nuevos Xbox y claro, las nuevas PC nos pueden entregar.”, dejó claro el director de diseño de Star Wars Jedi: Survivor.

Vale la pena recordad que en consolas base de pasada generación, Star Wars Jedi: Fallen Order tuvo algunas complicaciones técnicas y de rendimiento justamente porque el hardware ya le empezaba a quedar un tanto corto. Hace unos meses incluso se lanzó una versión nativa de dicho título en PS5 y Xbox Series X|S que te recomendamos ampliamente.

Recuerda que Star Wars Jedi: Survivor se lanza este 28 de abril en en PS5, Xbox Series X|S y PC.