Colossus iba a morir en Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine nos dio un gran vistazo a personajes clásicos del universo de Fox, como Blade y X-23, y algunos de estos murieron en el camino. De esta forma, Ryan Reynolds ha revelado que, antes de que Hugh Jackman aceptara retomar el papel de Wolverine, muchas de sus escenas estaban destinadas para Colossus, el cual iba a morir en el clímax.

Gracias a que la versión de Like a Prayer de Deadpool & Wolverine ha sido considerada para una nominación a un Grammy por Mejor arreglo instrumental o a capella, Reynolds ha revelado que una de sus ideas iniciales era que Colossus muriera en la máquina de espacio y tiempo que Wolverine y Deadpool destruyen al final de la cinta. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Tenía Like A Prayer metido en la cabeza para la tercera película de Deadpool desde 2017. Antes de que Wolverine entrara en el chat, iba a ser en gran medida la misma secuencia de control de movimiento con la que había estado soñando, excepto que mi compañero de baile originalmente era COLOSSUS. Habría muerto en la escena anterior, lanzando a Deadpool a un estado de pura rabia y venganza… todo al ritmo de la inspirada y singular canción de @madonna, Like A Prayer. Obviamente, la incorporación de Hugh cambió el destino de todos. (Y Colossus, junto con su virginidad, permaneció intacto)”.

Recordemos que Deadpool & Wolverine estuvo en desarrollo durante varios años. Si bien Jackman aceptó retomar el papel del X-Men, existía la posibilidad de que el actor australiano se negara, por lo que Reynolds y el resto de los escritores tenían que encontrar una forma de hacer esta historia funcionar sin Wolverine, y parece que parte de este peso iba a recaer en Colossus.

Si bien la cinta fue del agrado de muchos, otros más se quejaron de que parte del elenco de la primera y segunda película no estaban presentes, o no tenían un peso importante. Recordemos que Colossus jugó un papel importante en las pasadas aventuras de Deadpool en la pantalla grande, pero en Deadpool & Wolverine fue relegado a un par de escenas en donde casi no tiene diálogos.

Aunque es posible que veamos más películas de Deadpool & Wolverine en un futuro, se desconoce si Colossus u otros personajes importantes tengan algún papel que vaya más allá de ser una sombra en el fondo. En temas relacionados, ya estaría en desarrollo Deadpool & Wolverine 2. De igual forma, Gambit sí tendría su película.

Nota del Autor:

Me encantaría que la siguiente película de Deadpool se enfoque en los personajes que vimos en las primeras dos cintas. Si bien Cable tal vez no sea posible, es fácil traer de regreso a Colossus y Negasonic Teenage Warhead.

Vía: Ryan Reynolds