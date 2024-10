Krypto aparecerá en la nueva película de Superman

Para la sorpresa de muchos, la nueva película de Superman parece que será más apegada a los cómics de lo que muchos imaginaban. De esta forma, James Gunn, director de esta cinta, ha confirmado que Krypto, el Súper Perro, formará parte de esta cinta, algo que ha alegrado a más de un fan.

Gracias a que octubre es un mes en donde se le da un gran énfasis a la adopción de perros, Gunn compartió en redes la noticia de que Krypto formará parte de la nueva película de Superman, aunque no discutió qué tan importante será su papel, o si tendrá los poderes que hemos visto en los cómics. Esto fue lo que comentó el director:

“Krypto llega a las pantallas en Superman este verano. Krypto se inspiró en nuestro perro Ozu, a quien adoptamos poco después de que comenzara a escribir Superman. Qué mejor momento para debutar al no tan buen chico Krypto que el mes de #AdoptAShelterDog”.

De igual forma, se compartió una nueva imagen de Superman con Krypto en el espacio.

Gunn ha señalado que Krypto está inspirado por su propio perro, aunque es muy probable que se use a otro perro para este papel. Esta no será la primera vez que veamos a Krypto en la pantalla grande, puesto que en el 2022 protagonizó DC League of Super-Pets.

Te recordamos que la siguiente película de Superman llegará a los cines el 11 de julio de 2025. En temas relacionados, Warner Bros. está preocupado por esta película. De igual forma, James Gunn comparte buenas noticias sobre esta cinta.

Vía: Variety