¡PlayStation tendrá conciertos en todo el mundo!

La música en los juegos de PlayStation se ha convertido en un elemento que asociamos fácilmente con la compañía. Ya sea que hablemos de The Last of Us, God of War o Uncharted, todos podemos reconocer fácilmente los temas principales de cada entrega. Ahora, se ha revelado que Sony llevará a cabo una serie de conciertos a lo largo de 2025 para celebrar este aspecto.

PlayStation The Concert es una gira mundial que se llevará a cabo entre el 2025 y 2026, en donde más de 200 ciudades podrán disfrutar de un concierto sinfónico protagonizado por juegos como God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima, y Horizon. Esto fue lo que comentó Sid Shuman, director sénior de comunicaciones de contenido de entretenimiento interactivo de Sony, al respecto:

“Con una producción de vanguardia, este espectáculo fusionará música emocionante, efectos visuales de vanguardia y títulos de videojuegos legendarios en una experiencia inolvidable.

PlayStation The Concert transporta a los fanáticos a los mundos épicos de las franquicias God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima y Horizon, entre muchas otras, que reflejan nuestros 30 años de creación de juegos que no solo han cautivado a los jugadores, sino que también son celebrados por sus impresionantes e inmersivas bandas sonoras.

Con tecnología innovadora y una producción de primer nivel, los fanáticos experimentarán una sorprendente fusión de efectos visuales de múltiples capas, sonido envolvente y un conjunto estelar que combina instrumentos clásicos y modernos. Las legendarias partituras de compositores como Gustavo Santaolalla (The Last of Us), Joris De Man (Horizon), Ilan Eshkeri (Ghost of Tsushima) y Bear McCreary (God of War) alcanzarán nuevas alturas, ofreciendo a los fanáticos una experiencia de concierto en vivo única y profundamente inmersiva”.