A Warner le preocupa la nueva película de Superman

La semana pasada muchos pensaban que la marca de DC metería otro hit dentro de la industria del cine, esto por el estreno de la segunda película de Joker, pero debido a las cuestiones de críticas especializadas todo terminó por estrellarse como una pérdida de taquilla importante. Con este fracaso en el camino, Warner Bros. ya se está preocupando, dado que en el 2025 llega el reinicio del universo de películas de estos héroes, y el primero en abrir camino será ni más ni menos que un personaje muy querido.

Según informes, los ojos están ahora puestos en Superman, la próxima película dirigida por James Gunn, que se espera marque el inicio de una renovada era para DC en el cine. El fracaso de varios títulos anteriores, sumado al bajo rendimiento de Joker, ha generado inquietud sobre el éxito de este nuevo enfoque.

A pesar de que Joker y el universo de Superman no están conectados creativamente, la percepción pública podría influir en el rendimiento de la película nueva. La falta de distinción entre proyectos del universo compartido y los títulos bajo la categoría Elseworlds como The Batman ha generado confusión en algunos sectores del público, lo que podría afectar la recepción del nuevo hombre de acero. Gunn y Peter Safran, responsables de la dirección de DC Studios, buscan reposicionar a la franquicia tras varios fracasos recientes.

El panorama no es favorable para Warner Bros., que ha tenido que lidiar con sucesivos tropiezos como Black Adam, The Flash y Aquaman y el Reino Perdido. Aunque Blue Beetle no tuvo una gran taquilla, su presupuesto moderado lo eximió de ser considerado un desastre total. Ahora, Superman está bajo una fuerte presión para revitalizar la imagen de DC Studios y convertirse en un éxito tanto crítico como comercial, algo esencial tras años de inestabilidad en la franquicia.

La película, protagonizada por David Corenswet, se ve como el gran proyecto que podría marcar un antes y un después para Warner Bros. en su intento de reconstruir el universo de DC. El futuro de la franquicia dependerá en gran medida del éxito de esta cinta, que podría ser el salvavidas que necesita el estudio o el último intento fallido en la recuperación de la marca.

El estreno de la cinta llegará el 11 de julio de 2025.

Vía: Hollywood Reporter