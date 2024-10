Dan puntuación baja a Super Mario Party Jamboree

Estamos a dos días de que salga otro de los títulos fuertes para Nintendo Switch, Super Mario Party Jamboree, el cual está siendo bien opinado por la crítica especializada, con una media de 81 puntos para este momento en Metacritic, esto en espera de que más medios pongan su puntaje en el sitio. Sin embargo, parece que a cierta página no le gustado el nuevo título de tableros, a tal punto de asignarle nota reprobatoria que a decir verdad, roza los extremos por alguna razón.

Como lo venimos mencionando, ha recibido una calificación inesperadamente baja de parte de Eurogamer, que le otorgó un 4/10. La reseña ha desatado polémica, ya que contrasta fuertemente con la mayoría de los demás. La baja puntuación ha generado críticas en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la profesionalidad del trabajo, calificándolo de “amateur” y “lamentable”.

El análisis argumenta que sufre de repetitividad, con cinemáticas y menús que entorpecen la fluidez del juego, impidiendo que los jugadores disfruten de la acción de manera rápida y directa. Según la crítica, estos obstáculos reducen considerablemente la diversión y satisfacción general del título, aspectos clave en la serie de Mario Party.

A Eurogamer deu 40 pra Super Mario Party Jamboree, a pior nota que o jogo recebeu de um veículo de mídia até agora Eu fui ler a análise, e ela em si é uma coisa extremamente lamentável… chega ser cômico o quão amadora foi a pessoa que avaliou o game Que vergonha pic.twitter.com/B8sVtQjDKT — 'Necro' Felipe #UnivNintendo (@necrolipe) October 15, 2024

La crítica, por ser tan dura en comparación con otras reseñas, ha dividido opiniones en la comunidad. Algunos respaldan la opinión del medio, afirmando que estos problemas son notables, mientras que otros creen que la puntuación no refleja la verdadera calidad del juego. La controversia destaca cómo las percepciones de un mismo juego pueden variar significativamente entre medios especializados.

A pesar de la controversia, Super Mario Party Jamboree sigue siendo bien valorado por la mayoría de la prensa especializada y jugadores. Sin embargo, este análisis subraya que incluso los títulos más queridos no están exentos de recibir críticas negativas, abriendo el debate sobre la subjetividad en la evaluación de los videojuegos. Aunque en su momento también pasó con The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, por lo que no es sorpresa.

Recuerda que se lanza el 17 de septiembre.

Vía: Twitter

Nota del autor: Deberían darle esta clase de juegos a quien sepa de la franquicia, dado que entregarlo a nuevos no es precisamente la mejor idea. Habrá que esperar y ver al final en qué puntaje total se queda.