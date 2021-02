Christopher Plummer, famoso actor de cine, TV y teatro, ha muerto a los 91 años de edad

El mundo del cine ha vuelto a perder a un querido actor. El día de hoy, 5 de febrero, se ha dado conocer que Christopher Plummer, legendario actor con más de 100 papeles y ganador de un Óscar, ha fallecido a la edad de 91 años. Reportes mencionan que Plummer murió de causas naturales en su casa, rodeado de sus seres queridos.

Christopher Plummer nació en 1929 en Toronto, Ontario, Canadá, y desde 1953 comenzó su trabajo como actor en varias obras, series y películas. Además de convertirse en la persona de mayor edad en ganar un Oscar en 2011 como Mejor Actor de Soporte en Beginners, Plummer también fue galardonado con un par de Emmy y dos Tony durante una carrera de casi 70 años.

Esta información fue revelada por Lou Pitt, su viejo amigo y manager durante 46 años, quien emitió el siguiente mensaje:

“Chris fue un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión, con muy buenos modales, humor y con la música de las palabras. Fue un tesoro nacional que disfrutó profundamente en sus raíces canadienses. Por medio de su arte y su humanidad tocó nuestros corazones y su vida legendaria perdurará por muchas generaciones”.

En su larga carrera, Plummer trabajó en cintas como Knives Out, The Sound of Music, All the Money in the World, Star Trek IV, y muchas cintas, series y obras de teatro más.

Descanse en paz, Christopher Plummer.

Vía: The Hollywood Reporter