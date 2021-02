Netflix comparte el primer tráiler oficial para el anime de Pacific Rim

Tras habernos enterado sobre su fecha de lanzamiento, Netflix ha compartido un nuevo vistazo en video al anime de Pacific Rim que se estará estrenando próximamente en la plataforma. Este tráiler nos ofrece más detalles sobre la trama, sus personajes y el tipo de amenaza a la que se enfrentarán estos héroes. Lo puedes ver aquí mismo.

Pacific Rim: The Black estará ambientado en el mismo universo creado por Guillermo del Toro, pero contará una historia original que involucra a dos hermanos australianos en la búsqueda de sus padres. Más allá de la sinopsis, Netflix no ha revelado muchos detalles sobre el proyecto, pero afortunadamente ya no falta mucho para su estreno. Pacific Rim: The Black llega a Netflix el próximo 4 de marzo.

Fuente: Netflix