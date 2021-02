The Batman: se revelan nuevos detalles sobre El Pingüino de Colin Farrell

The Batman es una de las películas que más ha sufrido por la pandemia, pero al menos por lo que hemos visto hasta ahora, se ve que Matt Reeves está haciendo un gran trabajo con la historia de El Caballero de la Noche. El Pingüino, personaje interpretado por Colin Farrell, es uno de los más misteriosos hasta ahora, ya que seguimos sin saber qué tan importante será su papel dentro del filme, pero gracias a unos miembros del elenco, ya tenemos más detalles del villano.

Rupert Penry-Jones, que interpreta a una “misteriosa víctima”, admite no haber reconocido a Farrell cuando estaba completamente maquillado:

“Llegue al set y estaba este tipo caminando por ahí, muy amigable. No tenía ni de quién era. Era muy amigable, estaba contando todo tipo de historias, yo me pregunté, ‘¿quién es este tipo?’ Pensé que era un extra. Seguía hablando conmigo, muy amigable y yo empece a notar varias cosas de su atuendo. Tenía un pedazo de metal en su pierna y unas cicatrices muy raras en su cara y pensé, ‘Se han esforzado demasiado para un personaje extra..’ Y de repente me di cuenta, ‘Espera un minuto, este tipo debe ser el Pingüino, oh por dios el es Colin Farrell.”