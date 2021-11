Chris Pratt será Garfield en la nueva película del felino

Tal parece que Mario no será el único personaje animado que tendrá la voz de Chris Pratt. El día de hoy, de manera completamente inesperada, se ha revelado que una nueva cinta de Garfield, el icónico gato naranja que ama la lasaña, ya está en producción, y el protagonista de Guardians of the Galaxy será el responsable de darle vida al felino.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Andrew Kosove y Broderick Johnson de Alcon Entertainment son los productores de esta nueva cinta animada. David Reynolds, famoso por Finding Nemo, está a cargo del guión, mientras que Mark Dindal, a quien reconocerás por Chicken Little, es el responsable de la dirección.

Aunque detalles relacionados con su fecha de lanzamiento y gran parte de los actores involucrados aún es un misterio, se ha confirmado que Chris Pratt, quien ya cuenta con un buen repertorio de películas animadas, como LEGO Movie y Onward, será el encargado de darle vida a Garfield en esta nueva adaptación de los clásicos cómics.

La última película de Garfield que llegó a la pantalla grande fue Garfield: A Tail of Two Kitties de 2006, en donde Bill Murray tuvo la oportunidad de prestar su voz al gato. En temas relacionados, puedes checar el nuevo tráiler de Morbius aquí.

Nota del Editor:

Por gracioso que suene una nueva cinta de Garfield, la idea de escuchar a Chris Pratt en el rol de este gato gruñón es algo surreal. No hay que olvidar que la película de Super Mario, la cual también tiene a este actor en el papel principal, está en desarrollo. Será interesante ver si hay algún tipo de similitudes entre estos dos trabajos.

