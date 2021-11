Estos son los juegos que llegarán a PS Now en noviembre

Las filtraciones resultaron ser ciertas, puesto que la alineación de PlayStation Now para noviembre ya ha sido revelada. Tanto Mafia: Definitive Edition como Celeste estarán llegando al servicio el día de mañana, pero por supuesto, también hay otros dos títulos que seguramente no te querrás perder.

Mafia y Celeste serán acompañados por Final Fantasy IX y Totally Reliable Delivery Service. A excepción de Mafia: Definitive Edition, que estará disponible hasta el 28 de febrero de 2022, todos los demás títulos serán adiciones permanentes al servicio.

Desafortunadamente, NieR: Automata, Red Dead Redemption 2, y Streets of Rage 4 serán eliminados de PlayStation Now, así que sí, llegan buenos juegos pero también se van otros igual de divertidos. ¿Qué te pareció estas nuevas adiciones? Déjanos tu opinión en los comentarios.

Nota del editor: La verdad es que se trata de una muy decente alineación para este servicio, aunque sigue siendo lamentable que los usuarios en México todavía no puedan disfrutar de él. Claro, hay alternativas pero como tal, PS Now no está disponible localmente en nuestra región. Esperemos eso cambie en el futuro.

Fuente: PlayStation