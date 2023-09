“Nos complace compartir que Chris Metzen ha asumido un papel a tiempo completo como Director Creativo Ejecutivo del universo de Warcraft“, anunció Blizzard en Twitter. “En este momento, su principal enfoque es apoyar a nuestro liderazgo de World of Warcraft en la creación de las aventuras de la próxima generación.

“Chris fue fundamental en el desarrollo de los cimientos del universo de Warcraft, y estamos emocionados de que se una de nuevo a nuestros equipos en la formación de lo que está por venir. En BlizzCon, él y el equipo compartirán lo que hemos estado trabajando. ¡Esperamos verte allí!” Metzen insinuó esa revelación en su propio tuit anunciando su regreso. “Ha sido increíble trabajar en Warcraft de nuevo”, escribió. “Como volver a casa. Las historias que estamos desarrollando ahora mismo, cómo se despliega el mundo en los próximos años… Bueno, no puedo esperar a que todos vean hacia dónde nos dirigimos.”

It’s been amazing working on Warcraft again. Like coming home. The stories we’re developing right now – how the world unfolds over the next few years… Well, I can’t wait for y’all to see where we’re headed.

SOON… 🙂 https://t.co/7hPIR8YEr0

