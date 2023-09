Blizzard confirma expansiones anuales para Diablo IV

Blizzard confirmó en una entrevista del 5 de septiembre que no solo su RPG de acción Diablo IV, centrado en la búsqueda de botín, recibirá soporte a largo plazo en forma de temporadas trimestrales, sino que el juego también recibirá una nueva expansión de pago cada año. Rod Fergusson, director general de la franquicia Diablo, dijo esto a Dexerto, y mencionó al medio que la visión del equipo para el juego se extiende por un buen tiempo. De hecho, Fergusson afirmó expresamente que Blizzard se centrará en Diablo IV por “años y años”, afirmando que la primera temporada fue simplemente el fundamento para su futuro.

“Así que, cuando miramos nuestras temporadas trimestrales y nuestras expansiones anuales, esas son las cosas en las que realmente nos enfocamos para nuestro servicio en vivo”, dijo Fergusson. “Tenemos planes, tenemos tramas que se extienden bien hacia el futuro. Siempre estamos superando nuestras temporadas y nuestras expansiones, así que es algo que haremos por mucho tiempo. Estamos emocionados. Cuando miras hacia atrás y te das cuenta de que hubo 11 años entre Diablo III y Diablo IV, se siente como si no hubiéramos cumplido con nuestros jugadores, nuestra comunidad y lo que se merecen. Eso es algo que estamos corrigiendo en Diablo IV con nuestras temporadas y nuestras expansiones”.

De esta manera, la cadencia de expansiones de Diablo IV se asemejará a los juegos de Destiny de Bungie, especialmente a Destiny 2, que normalmente recibe nuevo contenido en forma de actualizaciones estacionales gratuitas y expansiones anuales de pago. Aunque aún no hay detalles sobre qué nuevo contenido verá Diablo IV introducido en sus expansiones, tanto Diablo II como Diablo III vieron nuevas áreas, nuevas tramas y nuevas clases de personajes introducidas en la expansión que cada juego recibió. Más recientemente, el spin-off para móviles Diablo Immortal obtuvo un vampiro caballero, la primera nueva clase que Blizzard introdujo en la serie en nueve años.

La Temporada del Maligno, la primera entrega de contenido de Diablo IV que comenzó el 20 de julio, no fue exactamente bien recibida por la comunidad, con algunos fans quejándose de que el pase de batalla es bastante austero y un parche de pretemporada que recibió una amplia crítica por hacer que el juego fuera aún más tedioso. La crítica fue tan contundente que la compañía no solo se disculpó por los cambios criticados en el juego, sino que también prometió nunca volver a lanzar un parche así. Con la segunda entrega de contenido, la Temporada de Sangre, que comienza el 17 de octubre y viene con una serie de ajustes significativos en la gestión del almacenamiento y los efectos de estado, entre otras cosas, esperemos que Blizzard encuentre su ritmo.

Vía: Kotaku

Nota del autor: Diablo IV me pareció un juego increíble cuando se estrenó. Pero, sinceramente, después de los cambios que implementaron y la llegada del pase de batalla, terminé abandonándolo y, al momento, no hay nada que me haga siquiera pensar en volver a jugarlo. Sobre todo con los lanzamientos que se avecinan.