Llega promoción de experiencia y oro a Diablo IV

Este año han salido bastantes videojuegos que valen la pena, uno de ellos es precisamente Diablo IV, el cual ha resultado bastante adictivo para quienes ya han tenido la fortuna de probarlo en las consolas o en la comodidad de la PC. Y ahora, el juego tendrá una promoción llamativa en la que los jugadores podrán aumentar su oro y también experiencia.

Desde las 10 AM PT (11:00 AM en el caso de México) del 1 de septiembre hasta el 5 de septiembre, todos los jugadores obtendrán XP y oro con un aumento del 25 %. Esta bonificación se aplica tanto a la temporada como a los Reinos Eternos, y a todos los niveles mundiales. Algo que es bastante curioso, dado que el evento coincide con otro suceso importante del mundo de los juegos.

En el mismo marco de días el acceso anticipado a Starfield se habrá liberado para los jugadores, por lo que algunos piensan que se quiere eclipsar del alguna manera su lanzamiento, pues no siempre se dan este tipo de aumentos de experiencia en la franquicia de Blizzard. Algo que a la vez es contrastante, pues se trata del juego de una compañía que los planea comprar muy pronto.

Recuerda que Diablo IV está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Vía: IGN

Nota del editor: A diferencia de muchos comentarios por internet, no creo que esto llegue a hacerle sombra al acceso anticipado de Starfield, es un juego muy esperado por lo que no va a pasar nada realmente. Además, Diablo IV es más de nicho y no un juego tan general.