Primer vistazo a Jean-Claude Van Damme en Mortal Kombat 1

Desde hace algunos meses atrás finalmente se ha revelado Mortal Kombat 1, juego presume un reinicio para la franquicia que sostuvo el hilo narrativo por años, pero que ahora se renueva para dar paso a versiones alternas de personajes conocidos. Y dentro de todas las revelaciones, se dio a conocer que una figura de acción icónica del cine de los 80’s haría su aparición estelar en forma de skin.

En los diferentes eventos donde se ha presentado el juego se confirmó que Jean-Claude Van Damme será parte del cast de personajes, o al menos como uno de los trajes que va a utilizar el veterano de la franquicia, Johnny Cage. Y después de algunas semanas de espera, finalmente se ha dado un primer vistazo mediante cierto video distribuido en las redes.

Aquí lo puedes checar:

first footage of jean claude van damme m1k johnny cage skin dropped on hot ones https://t.co/wljYLLDeZe pic.twitter.com/q6dxjKV3Tm

— Murdoink (@Murdoink) September 7, 2023