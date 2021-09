Checa el nuevo y violento tráiler de Injustice

La película de Injustice: Gods Among Us por fin se estrenará en menos de un mes. De esta forma, el día de hoy se ha compartido un nuevo tráiler de esta esperada adaptación. A diferencia de los anteriores adelantos, este vistazo al universo de DC está lleno de violencia, y demuestra por qué la cinta recibió una clasificación de solo para adultos.

Al estar basado en los juegos del mismo nombre, así como del cómic de Injustice: Gods Among Us: Year One, esta cinta nos presentará una historia familiar para algunos, pero que seguramente será completamente nueva para otros. A continuación puedes ver cómo algunos de los eventos más icónicos fueron llevados a un nuevo medio.

La película de Injustice: Gods Among Us se estrenará el próximo 19 de octubre en versión digital, así como en Blu-Ray y DVD. En temas relacionados, aquí puedes checar el previo tráiler de esta cinta, el cual no cuenta con la violencia que acabas de ver.

Vía: IGN