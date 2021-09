Si tienes muy buenos recuerdos de la generación del Xbox 360, y eres un Alpha Skip Ahead Insider entonces te tenemos muy buenas noticias. Esto lo decimos porque ya será posible regresar a tu antigua gamerpic que tenías en Xbox 360 pero ahora en Xbox One, Xbox Series X, y Series S. Esta función estará disponible primero para los usuarios del programa previamente mencionado, pero eventualmente también llegará al resto de nosotros.

Tal y como lo explica Eden Marie de Xbox, deberás acceder a la pantalla de “cambiar gamerpic” para hacer esto. La opción solo estará disponible si previamente ya tenías una gamerpic de Xbox 360, es decir, no podrás acceder a todas las viejas imágenes que estaban disponibles en esta consola.

Hey all, I know a bunch of you were asking for a way to go back to your Xbox 360 gamerpic. Exploration Time to the rescue!

If you’re an Alpha Skip Ahead Insider, you may need to reboot your console, but starting today you’ll find a new option in your “change gamerpic” screen. pic.twitter.com/YWijIJR2HE

— Eden Marie (@neonepiphany) September 21, 2021