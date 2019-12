Checa el nuevo adelanto del clímax de My Hero Academia S4

Durante este fin de semana ya se encontrará disponible el siguiente episodio del anime de My Hero Academia, el cual marcará el inicio del clímax del arco de Shie Hassaikai, en donde Deku y Mirio se enfrentarán ante el terrible Overhaul. Para emocionar más al público, TOHO Animation ha liberado un pequeño adelanto de los siguientes tres episodios.

SPOILERS DE MY HERO ACADEMIA

En este punto, Fat Gum y Kirishima se han enfrentado ante Rappa y salido victoriosos. Por otro lado, antes de que Midoriya y el resto de la policía se enfrenten a Overhaul, Mirio tendrá que luchar solo ante este terrible villano. Después de un suceso que sin duda sorprenderá a más de uno, es el turno de Midoriya de demostrar todo su potencial y el verdadero poder de One for All.

Hablando de anime, recientemente se reveló cuál es el anime de la década, de acuerdo a Funimation. De igual forma, la sinopsis del siguiente episodio de Dragon Ball Heroes ha sido liberada.

Vía: TOHO Animation