Revelan la sinopsis del próximo episodio de Dragon Ball Heroes

Aunque el anime promocional de Super Dragon Ball Heroes supuestamente iba a tener una segunda temporada de episodios, los fans de esta serie esperaban que el arco del Conflicto Universal siguiera adelante. Pese a que se creía que la historia terminaría con 20 capítulos, la sinopsis del 19 parece indicarnos que terminará mucho antes de lo esperado.

Por medio de Twitter, la cuenta DBSChronicles nos ha compartido la sinopsis del episodio 19 y aquí la puedes leer:

#SDBH Ep19: A Perfect Conclusion! The Outcome of Universal Conflict!

Hearts attacks, Gogeta intercepts! What will be the fate of the universe after this fierce fight ends!? “The Universal Conflict” has finally ended!

December 22, 2019