Checa aquí el primer gameplay de Terry Bogard en The King of Fighters XV

The King of Fighter XV es uno de los títulos más esperados por la comunidad de juegos de peleas este año. Aunque por el momento no tenemos una fecha de lanzamiento exacta, SNK ha proporcionado un nuevo tráiler de esta entrega, el cual confirma la participación de Terry Bogard.

Recordemos que Terry es uno de los personajes clásicos de la saga y se ha convertido en la mascota oficial de la serie. De esta forma, SNK ha compartido un nuevo adelanto de The King of Fighters XV, el cual nos muestra en acción a este personaje.

Junto a esto se compartieron un par de imágenes oficiales del personaje:

Terry Bogard forma parte del “Team Fatal Fury”, conformado también por Joe Higashi y Andy Bogard. Hasta el momento se ha confirmado la participación de Yuri Sakazaki, Andy Bogard, Chizuru Kagura, Kyo Kusanagi, Joe Higashi, Iori Yagami, Benimaru Nikaido, Meitenkun, y Shun’ei en este título.

The King of Fighters XV llegará a una serie de plataformas sin confirmar en algún punto de 2021.

Vía: SNK