¡Es oficial! La Opening Night Live de Gamescom tendrá una nueva edición este año

Pese a que varios eventos de la industria fueron cancelados en 2020, debido al COVID-19, Gamescom fue una de las pocas celebraciones que se llevaron a cabo el año pasado, pero de forma digital. Ahora, aunque aún faltan varios meses, se ha confirmado que en 2021 veremos una nueva iteración de la Opening Night Live.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Geoff Keighley ha confirmado que el próximo 24 de agosto de 2021 se llevará a cabo una nueva Opening Night Live directo desde Gamescom. Aunque no hay más información por el momento, podemos esperar una serie de anuncios relacionados con juegos nuevos, algunos ya conocidos, así como una serie de sorpresas. Esto fue lo que comentó Keighley:

It's official: I am returning to produce and host @gamescom Opening Night Live.

We'll see you live on Tuesday, August 24 for a spectacular showcase event filled with video game announcements, news and surprises.

More news later this summer! pic.twitter.com/yJMVDmW7nK

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 18, 2021