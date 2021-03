La semana pasada, Square Enix anunció una presentación digital para el día de hoy, 18 de marzo de 2021. De esta forma a las 11:00 AM (hora de la Ciudad de México), se llevó a cabo un evento virtual, en donde esta compañía nos reveló el nuevo capítulo en la serie de Life is Strange, los planes para el 25 aniversario de Tomb Raider, el futuro de Marvel’s Avengers, el juego móvil de Just Cause, y un par de sorpresas adicionales.

Vía: Square Enix