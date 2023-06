Capcom revela Path of The Goddess

Muchos juegos han sido los presentados en el evento de Xbox Games Showcase, presentación que no tuvo ningún tipo de intervenciones, lanzando así avances tras avances que le han gustado a los fanáticos. Uno que realmente nadie se esperaba fue el de Path of the Goddess, título sorpresa por parte de Capcom.

Aquí su revelación en video:

No se ha confirmado la fecha de lanzamiento para el video. Solo que llegará a PS5, Xbox Series X/S y PC. Por su parte, también llega a Game Pass en su primer día.

Vía: Xbox Games Showcase