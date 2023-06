Microsoft promete que no habrá CGI en Xbox Showcase

Los fanáticos han criticado tanto a Microsoft como a Sony por eventos de presentación que tenían poco gameplay, como el PlayStation Showcase de mayo que en su mayoría presentaba gráficos generados por computadora en sus muchos avances mostrados.

Microsoft ha dicho a los fanáticos de Xbox que no esperen una exhibición llena de CGI cuando se trata de juegos first-party en su próxima presentación. El jefe de marketing de Xbox, Aaron Greenberg, dijo en un tweet:

“Ninguno de nuestros juegos first-party en el programa son avances completamente en CG. Todo es o imágenes del juego real, imágenes del motor del juego o imágenes del juego con algunas escenas de video. Cada uno de nuestros avances estará etiquetado para que sea esperemos claro para nuestros fanáticos”.

None of our first party games in the show are full CG trailers. Everything is either in-game footage, in-engine footage, or in-game footage with some cinematics. Each of our trailers will be labeled so it is hopefully clear for our fans.

El Xbox Games Showcase y el Starfield Direct tendrán una duración de aproximadamente dos horas, reveló Greenberg, y solo presentarán videojuegos.

“Puedo confirmar que no habrá avances de películas o programas de televisión en nuestro programa de juegos”, agregó.

Greenberg también dijo que Microsoft no se comprometerá con una fecha límite de lanzamiento de 12 meses para los juegos mostrados durante su presentación. Esto contrasta con el enfoque que tomaron en el evento del año pasado, en el que Microsoft dijo que todos los juegos mostrados serían jugables en un plazo de 12 meses.

Esa promesa se rompió, siendo Hollow Knight: Silksong tal vez la víctima más destacada. El Xbox Games Showcase se transmitirá en vivo el 11 de junio a las 11am hora de la Ciudad de México y le seguirá inmediatamente el Starfield Direct.

Nota del editor: A mí no me importa si presentan CGI o no, nadamás muestren que tienen algo, ¡por Dios!