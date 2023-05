Burger King lanza hamburguesa de Spider-Man

En lugar de lanzar telarañas, Burger King estará ofreciendo por tiempo limitado las hamburguesas Spider-Man: Across the Spider-Verse desde el 15 de mayo hasta el 21 de junio. La cadena de comida rápida presentó su Whopper temático de Spider-Verse en un comunicado de prensa reciente promocionando el nuevo elemento del menú, que estará disponible en los restaurantes participantes de Burger King en todo Estados Unidos antes del estreno de Spider-Man: Across the Spider-Verse en cines el 2 de junio.

La Whopper a la parrilla está colocada entre un pan rojo con ajonjolí negro, inspirado en el traje de Spider-Man de Miles Morales. Aunque se ve muy diferente de otras ofertas del menú, viene con todos los ingredientes tradicionales y se puede personalizar según las preferencias.

“Al igual que el número infinito de universos que se pueden explorar en la próxima entrega de la galardonada franquicia de Spider-Man, los fanáticos de Burger King pueden descubrir nuevas y emocionantes formas de personalizar los elementos del menú de Spider-Verse“, dijo Pat O’Toole, CMO de Burger King Norteamérica.

Burger King también ofrecerá un sundae de Spider-Verse este verano, hecho de helado suave con cobertura de caramelos de chocolate rojos y negros que estallan, lo cual podría ser el postre perfecto para disfrutar después de una larga función de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Por otro lado, Miles Morales tendría poco tiempo para detenerse a comer un sundae, ya que ya está luchando por equilibrar sus responsabilidades como adolescente, amigo y estudiante. Además, está a punto de embarcarse en una aventura multiversal con Gwen Stacy y un equipo de personas-araña.

Cada uno de los universos a los que viajarán presentará un estilo artístico único, así que veremos cómo se desarrolla todo cuando Spider-Man: Across the Spider-Verse llegue a los cines el próximo mes.

Vía: IGN

Nota del editor: Compartan esta nota con Burger King México para que se pongan las pilas porque, ¡¡¡queremos “anvorguesa” de Spidey!!!