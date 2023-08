Bungie anuncia la nueva voz del comandante Zavala

Bungie ha anunciado que el recorrido del Comandante Zavala en Destiny 2 no ha terminado y que su difunto actor de voz, Lance Reddick, será reemplazado por Keith David para la versión en inglés en la próxima expansión “The Final Shape” y más allá.

Bungie también confirmó que no volverán a grabar las líneas existentes de Reddick, y que permanecerán intactas en la próxima versión. Keith David ha trabajado en muchos videojuegos antes, interpretando personajes como el Arbiter Thel ‘Vadam en Halo 5: Guardians, Spawn en Mortal Kombat 11 y David Anderson en Mass Effect 3.

Reddick falleció a principios de este año en marzo y los jugadores de Destiny 2 se reunieron alrededor de Zavala para rendirle homenaje. Reddick también interpretó a Sylens en Horizon Zero Dawn y Horizon Forbidden West. Para celebrar su legado, PlayStation creó un memorial al que los jugadores pueden visitar en la expansión “Burning Shores” de Horizon Forbidden West.

An important update on the future of Commander Zavala’s journey:

— Destiny 2 (@DestinyTheGame) August 10, 2023