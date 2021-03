Blasphemous esconde un nivel secreto en 8-bits y sus desarrolladores revelan dónde está

Blasphemous, el metroidvania con elementos souls-like desarrollado por un estudio español, se ha convertido en uno de los juegos independientes más amados de los últimos años. Hace un par de semanas llegó la expansión gratuita de Strife and Ruin, la cual esconde varios secretos. De esta forma, The Game Kitchen, los responsables de esta obra, han decidido revelar uno de estos misterios.

Por medio de un video en Twitter, los desarrolladores revelaron en donde se encuentra la zona oculta que transforma este título en un juego de 8-bits inspirado en juegos como Castlevania de NES. Todo lo que se necesita es encontrar un altar que está escondido en las alcantarillas de este mundo. Aquí podremos ver una arcade, y después de pagar 2500 lágrimas de tormento como tributo podremos entrar a un mundo alterno.

A secret awaits you within Strife & Ruin… pic.twitter.com/agfx2ur5hM — Blasphemous (@BlasphemousGame) March 9, 2021

Nuestra tarea aquí será encontrar cinco calaveras doradas y derrotar a un jefe. Si cumples con estos requisitos, obtendrás un nuevo traje para el penitente. Junto a esto, el DLC de Strife and Ruin nos permite realizar una serie de retos para ayudar a Miriam, la protagonista de Bloodstained: Ritual of the Night a regresar a su mundo.

En temas relacionados, Blasphemous ya supera el millón de jugadores, y así lo celebra The Game Kitchen. De igual forma, aquí puedes checar nuestra reseña de este juego.

Vía: The Game Kitchen