Disney+ ya tiene más de 100 millones de suscriptores a nivel mundial

Disney+ ha resultado ser un masivo éxito para la compañía del ratón, pues además de ser una nueva oportunidad para expandir los universos de Star Wars y Marvel, este nuevo servicio de streaming también es un fuerte ingreso de capital para Disney. De forma oficial, se confirmó que la plataforma ya supera los 100 millones de suscriptores.

Este servicio se lanzó inicialmente en 2019 en Estados Unidos y apenas en noviembre del año pasado que llegó a Latinoamérica. A pesar de su poco tiempo en el mercado, Disney+ ya construyó un fuerte catálogo de producciones originales como The Mandalorian y WandaVision y claro, todavía faltan algunas otras como The Falcon and The Winter Soldier y Loki.

Además de las series de Marvel, Disney+ ya prepara otros proyectos de Star Wars como la serie de Obi-Wan y todos los spin-offs de The Mandalorian que se anunciaron el año pasado. En cuanto a películas, bueno, parece que esas las seguirán lanzando en cines a pesar de la pandemia. Black Widow es un claro ejemplo de esto, y hasta la fecha, Disney no tiene planes de lanzarla en streaming.

Via: ComicBook