¿Agatha Harkness volverá al MCU? Kathryn Hahn, actriz de este personaje, habla al respecto

Con WandaVision en el pasado, los fans del MCU se preguntan qué sigue ahora. Aunque la respuesta más obvia es Falcon and the Winter Soldier la próxima semana, aún hay un misterio detrás de varios personajes. Wanda regresará en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Monica Rambeau tendrá un papel en Captain Marvel 2, y seguramente veremos más de Vision en futuras películas. Sin embargo, ¿qué será de Agatha Harkness, interpretada por Kathryn Hahn?

Durante una reciente entrevista con The New York Times, Hahn fue cuestionada sobre su posible participación en más proyectos del MCU. Aunque la actriz asegura no tener conocimiento por el momento, le encantaría retomar el papel de Agatha en otra serie o película. Esto fue lo que comentó:

“No tengo ni idea. [Marvel] lo mantiene en secreto. Quiero hacerlo. Ahora que lo probé, estoy como, ‘ahh’. Realmente, realmente me encanta”.

De igual forma, durante su plática reveló que ella era consciente de la revelación de Agatha desde el momento que fue contratada. Sin embargo, no tenía conocimiento previo del personaje, y fue necesario una biblia para poder entrar en los zapatos de esta bruja:

“Nunca había oído hablar de Agatha Harkness en los cómics, pero me dieron una Biblia sobre ella y me sumergí profundamente. Y estaba emocionada por la ambición de la misma. No lo entendí. No pude verlo del todo. Pero pensé que si pudiéramos lograrlo, sería tan emocionante”.

Aunque aún se desconoce si veremos a Agatha Harkness en el MCU, considerando que la bruja sigue con vida, es probable que veamos, o al menos escuchemos, algo sobre ella en un futuro. En temas relacionados, estas son todas las referencias del último episodio de WandaVision. De igual forma, estos son los mejores memes que nos dejó el final de la serie.

Vía: The New York Times