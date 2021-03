Éstos son todos los easter eggs y referencias al MCU en el último capítulo de WandaVision

El día de hoy finalmente llegó el final de temporada para WandaVision, una de las series más populares del momento. Al igual que todos los demás capítulos, éste también tiene múltiples referencias hacia el MCU, y en general, hacia la cultura pop. También parece haber unas cuantas pistas que revelan nuevos detalles sobre el futuro de estos personajes.

— SPOILERS DE WANDAVISION A CONTINUACIÓN —

Referencia al Mago de Oz

Durante la pelea inicial de Agatha Harness contra la Bruja Escarlata, podemos ver que Wanda Maximoff arroja un auto contra Agatha y una vez que se acerca para ver el daño provocado, podemos ver que solo se aprecian sus botas saliendo del caos, tal y como sucedió en la película de Mago de Oz, excepto que con una casa.

El libro de Agatha Harkness es en realidad El Darkhold

Tras mucho misterio, finalmente se reveló que el libro que Agatha Harkness tenía en su habitación era en realidad El Darkhold. En los cómics, este libro fue utilizado por Chton, uno de los Elder Gods, quien utilizó a Wanda como peón para invadir la Tierra. ¿Será una referencia a Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

Los poderes de Bruja Escarlata superan a los de El Hechicero Supremo

De acuerdo con Agatha Harkness, los poderes de Bruja Escarlata son superiores a los del Hechicero Supremo. Evidentemente, esto significa que Wanda es capaz de realizar magia que incluso va más allá del Ancient One.

Referencia implícita a Chton, Dios de la Chaos Magic

Agatha Harkness asegura que Scarlet Witch está destinada a destruir el mundo, esto debido a que es una portada de la Chaos Magic, elegida como peón de Chton. Una vez terminada la pelea entre ambas, Agatha asegura que no tiene ni idea de lo que hizo al reclamar el poder total de la Bruja Escarlata, diciéndole que no tiene ni idea de lo que acaba de “desatar”.

Bruja Escarlata crea una Burbuja de Protección

Entre toda la pelea, hay una escena en particular donde Wanda crea un escudo de protección sobre su familia. En los cómics, este es uno de los poderes clásicos de Scarlet Witch, y aquí en la serie, dan a entender que la Chaos Magic también puede ser utilizada como magia defensiva y no solamente ofensiva.

Monica Rambeau desata sus verdaderos poderes

Sabíamos que Monica Rambeau iba a tener algún tipo de poder cuando la vimos atravesar el Hex por segunda vez. Durante la pelea contra el Director Hayward, Monica logra cambiar la estructura molecular de su cuerpo para evadir las balas. En los cómics, Monica se convierte en una superheroína que pasa por varios nombres como Capitana Marvel, Photon y Spectrum.

Los flashbacks de Visión

Una vez que las dos versiones de Visión se enfrentan, podemos ver que la ilusión traspasa su conciencia al Visión creado por S.W.O.R.D., y se alcanza a apreciar varios segmentos de Avengers: La Era de Ultron, Capitán América: Civil War y Avengers: Infinity War.

Visión resucita como Visión Blanco

Una vez que los dos Visión se ponen a debatir sobre filosofía, el Visión Blanco creado por S.W.O.R.D. acepta las memorias del Visión creado por Wanda. Una vez que se concluye este proceso, lo podemos escuchar decir “Yo Soy Visión”, y posteriormente, sale volando para desaparecer.

Wanda utiliza el control mental en Agatha como en La Era de Ultron

En Avengers: Era de Ultron, Wanda utiliza una técnica de control mental sobre los Avengers y esta misma técnica podemos verla en acción nuevamente con Agatha. Dentro de sus memorias, Wanda logra entender cómo derrotar a Agatha: convirtiéndose en la Bruja Escarlata.

El traje clásico de Scarlet Witch

Finalmente sucedió. Una vez que terminó la pelea contra Agatha, Wanda acepta los poderes de la Bruja Escarlata y como consecuencia, podemos verla con el traje clásico. Este mismo traje es el que pudimos ver en el capítulo ocho cuando Agatha manipula a Wanda para hacerla revivir sus momentos con la Piedra de la Mente.

Via: ScreenRant