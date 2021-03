¡Blasphemous ya supera el millón de jugadores, y así lo celebran sus desarrolladores!

Blasphemous ha sido catalogado como uno de los mejores juegos Souls-like de los últimos años. Este gran reconocimiento ha llegado a los oídos de muchos jugadores, quienes han disfrutado de este título desde su lanzamiento en 2019. De esta forma, The Game Kitchen, estudio español responsable por este título, han revelado que Blasphemous ya supera el millón de jugadores.

Esta información fue revelada por la cuenta oficial del juego en Twitter, en donde se le agradeció a los jugadores por el soporte en estos casi dos años. De igual forma, se compartió un emotivo video en donde los desarrolladores reciben esta noticia junto a una placa de agradecimiento.

One Million Players!

Thank you all for bringing so much joy to our sorrowful hearts. pic.twitter.com/nzaYw87P0n

— Blasphemous (@BlasphemousGame) March 2, 2021