¡Estos son los nominados a los BAFTA Game Awards 2021!

Con 2020 ya en el pasado, varias organizaciones se están dedicando a celebrar lo mejor de la industria de los videojuegos en el año pasado. De esta forma, los BAFTA han revelado su lista de nominados para las premiaciones de 2021. En esta ocasión, The Last of Us Part II domina esta premiación con 13 nominaciones, estableciendo así un nuevo récord.

En la lista de nominados encontramos a títulos como Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life: Alyx, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Animal Crossing: New Horizons y más juegos de renombre. Los BAFTA Games Awards se llevarán a cabo el próximo 25 de marzo a la 1:00 PM (hora de la Ciudad de México).

A continuación puedes conocer la lista completa de nominados:

BAFTA 2021 Juego del año

-Animal Crossing: New Horizons

-Ghost of Tsushima

-Hades

-Half-Life: Alyx

-Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

-The Last of Us Part II

BAFTA 2021 Mejor juego británico

-Dreams

-F1 2020

-Fall Guys

-Röki

-Sackboy: A Big Adventure

-The Last Campfire

BAFTA 2021 Mejor animación

-Doom Eternal

-Final Fantasy VII Remake

-Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

-Ori and the Will of the Wisps

-Spiritfarer

-The Last of Us Part II

BAFTA 2021 Mejor logro artístico

-Cyberpunk 2077

-Dreams

-Ghost of Tsushima

-Hades

-Half-Life: Alyx

-The Last of Us Part II

BAFTA 2021 Mejor logro en audio

-Astro’s Playroom

-Ghost of Tsushima

-Hades

-Half-Life: Alyx

-Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

-The Last of Us Part II

BAFTA 2021 Mejor debut de un juego

-Airborne Kingdom

-Call of the Sea

-Carrion

-Factorio

-Röki

-The Falconeer

BAFTA 2021 Mejor juego en constante evolución

-Destiny 2: Beyond Light

-Dreams

-Fall Guys

-Fortnite

-No Man’s Sky

-Sea of Thieves

BAFTA 2021 Mejor juego familiar

-Animal Crossing: New Horizons

-Astro’s Playroom

-Dreams

-Fall Guys

-Minecraft Dungeons

-Sackboy: A Big Adventure

BAFTA 2021 Mejor juego que va más allá del entretenimiento

-Animal Crossing: New Horizons

-Before I Forget

-Dreams

-Spiritfarer

-Tell Me Why

-The Last of Us Part II

BAFTA 2021 Mejor diseño de juego

-Animal Crossing: New Horizons

-Astro’s Playroom

-Ghost of Tsushima

-Hades

-Half-Life: Alyx

-The Last of Us Part II

BAFTA 2021 Mejor juego multiplayer

-Animal Crossing: New Horizons

-Deep Rock Galactic

-Fall Guys

-Ghost of Tsushima

-Sackboy: A Big Adventure

-Valorant

BAFTA 2021 Mejor música

-Ghost of Tsushima

-Hades

-Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

-Ori and the Will of the Wisps

-Sackboy: A Big Adventure

-The Last of Us Part II

BAFTA 2021 Mejor narrativa

-Assassin’s Creed: Valhalla

-Cyberpunk 2077

-Ghost of Tsushima

-Hades

-Kentucky Route Zero: TV Edition

-Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

BAFTA 2021 Mejor propiedad original

-Carrion

-Fall Guys

-Ghost of Tsushima

-Hades

-Kentucky Route Zero: TV Edition

-Spiritfarer

BAFTA 2021 Mejor actuación en un papel principal

-Ashley Johnson como Ellie en The Last of Us Part II

-Cherami Leigh como Female V en Cyberpunk 2077

-Cody Christian como Cloud Strife en Final Fantasy VII Remake

-Daisuke Tsuji como Jin Sakai en Ghost of Tsushima

-Laura Bailey como Abby en The Last of Us Part II

-Nadji Jeter como Miles Morales en Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

BAFTA 2021 Mejor actuación en un papel de soporte

-Carla Tassara como Judy Alvarez en Cyberpunk 2077

-Jeffrey Pierce como Tommy en The Last of Us Part II

-Logan Cunningham como Hades, Achilles, Poseidon, Asterius, Charon, en Hades

-Patrick Gallagher como Khotun Khan en Ghost of Tsushima

-Shannon Woodward como Dina en The Last of Us Part II

-Troy Baker como Joel en The Last of Us Part II

BAFTA 2021 Mejor logro técnico

-Demon’s Souls

-Doom Eternal

-Dreams

-Flight Simulator

-Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

-The Last of Us Part II

BAFTA 2021 Mejor juego del año seleccionado por el público

-Animal Crossing: New Horizons

-Call of Duty: Warzone

-Ghost of Tsushima

-Hades

-The Last of Us Part II

-Valorant

Vía: BAFTA