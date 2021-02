Blasphemous anuncia nuevo DLC y colaboración con Bloodstained: Ritual of the Night

Pese a que ha pasado más de un año desde el lanzamiento de Blasphemous, el juego español sigue recibiendo contenido gratuito. El año pasado llegó una expansión que agregó nuevos jefes, zonas y diferentes estilos de juego. Ahora, el día de hoy se ha confirmado nuevo DLC, en donde tendremos que ayudar a Miriam, la protagonista de Bloodstained: Ritual of the Night.

Este contenido, titulado Strife and Ruin, llegará de forma gratuita a Blasphemous el próximo 18 de febrero. Nuestra tarea principal en esta ocasión será recolectar fragmentos de un espejo, el cual es necesario para que Miriam regrese a su mundo. Sin embargo, conseguirlos no será sencillo, ya que tendremos que superar una serie de retos bastante demandantes.

De igual forma, el esperado Boss Rush por fin estará disponible. Lo único que necesitas hacer para acceder a este contenido es terminar el juego. En este modo tendrás que derrotar a los jefes de Blasphemous de la forma más rápida y eficaz posible, y al cumplir esta tarea recibirás una calificación dependiendo de tu desempeño.

Por último, se ha agregado un área nueva, conocida como “demake”, en donde podremos explorar el mundo de Blasphemous, pero con un aspecto visual de 8-bits. Para acceder, hay que encontrar en primer lugar una máquina arcade que está escondida en Cvstodia. Además de disfrutar de este deprimente mundo de una forma diferente, podrás recolectar nuevos ítems y pelear contra un jefe adicional.

Recuerda, la actualización de Strife and Ruin llegará a Blasphemous el próximo 18 de febrero de 2021. El juego de The Game Kitchen, estudio español, ya está disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC.

Vía: Team17