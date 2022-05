Black Mirror volverá en exclusiva para Netflix con una sexta temporada

Desde hace ya tres años que Black Mirror no ha emitido una nueva temporada, algo que a los fans dejó desconcertados, no solo con la ausencia, sino con capítulos que ya no cumplían con los estándares de calidad. Sin embargo, todo esta desaparición puede estar a punto de cambiar, puesto que aparentemente se está planeando un regreso para Netflix.

Según las fuentes del medio del espectáculo conocido como Variety, ya se está buscando a los protagonistas que darán vida a los personajes de la sexta temporada de historias con un toque de tecnología. Además, se menciona un incremento en el número de episodios, haciendo énfasis en que la quinta oleada se quedó muy corta, con un total de 3 capítulos.

La nueva temporada de Black Mirror es la primera que sale desde que el creador Charlie Brooker y su socia Annabel Jones dejaron a su productora House of Tomorrow. Después se movieron a Broke and Bones, y Netflix invirtió rápidamente en la compañía a través de un acuerdo por una suma que podría alcanzar los 100 millones de dólares para tener parte de la licencia.

Pero, cuando Brooker y Jones abandonaron House of Tomorrow, los derechos permanecieron en manos de Endemol Shine Group, que finalmente fue adquirida por Banijay Group en el verano de 2020. Ese acuerdo impidió que produjeran más temporadas para Netflix hasta que se llegó a un acuerdo para seguir haciendo de esta serie una realidad.

Ahora que Netflix tiene los derechos, los escritores están en manos a la obra para traer de regreso a este popular programa, del cual se espera siga teniendo invitados especiales de la talla de Myley Cyrus, cómo pasó en la quinta temporada. No obstante, el estreno para la misma aún no está contemplado, aunque podría ser hasta finales del año 2023.

Vía: Variety